Самая масштабная по числу участников выставка, посвященная легендарному писателю и времени, в котором он жил. Выставка — документ эпохи Ленинграда 1920–1930-х годов: более 150 предметов, предоставленных музеями и частными коллекционерами Санкт-Петербурга и Москвы. «Почему, почему я лучше всех?» — выставка-портрет писателя и его окружения. Несколько историй из его жизни: трагичных, комичных, абсурдных. Каждая из них строится вокруг знаковых предметов – личных вещей Хармса (чемодан, фисгармония, цилиндр и т.д.), детских журналов, таких как «Чиж» и «Еж», оригиналов произведений художников из круга ОБЭРИУ, а также современников Хармса – великих художников Малевича, Филонова и таких известных авторов как Стерлигов, Глебова, Порет, Юркун, Лапшин, Лебедев, Гершов и др. Даниил Иванович Хармс (1905-1942) – знаковая фигура мирового литературного авангарда, работал в Ленинграде в трудное время второй половины 1920-х и 1930-е гг. Хармс не только создал поразительный по своему своеобразию художественный мир, но и был организатором ряда творческих объединений. Самым знаменитым из них стал проект ОБЭРИУ (Объединение реального искусства), просуществовавший около двух с половиной лет, но давший имя целому литературному направлению.