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Пижамная вечеринка

Monterey Лаунж, Большой проспект Петроградской стороны, 84

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700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Представь: вечеринка в пижамах, с тканевыми патчами и масками, и чтобы подавали игристое прямо в руки. Дополняется это всё просмотр любимых фильмов и массаж под сеты диджеев. С тебя стильные пижамные образы — с организатора всё остальное ;)

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