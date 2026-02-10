Пижамная вечеринка
Monterey Лаунж, Большой проспект Петроградской стороны, 84
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Представь: вечеринка в пижамах, с тканевыми патчами и масками, и чтобы подавали игристое прямо в руки. Дополняется это всё просмотр любимых фильмов и массаж под сеты диджеев. С тебя стильные пижамные образы — с организатора всё остальное ;)
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