Представь: вечеринка в пижамах, с тканевыми патчами и масками, и чтобы подавали игристое прямо в руки. Дополняется это всё просмотр любимых фильмов и массаж под сеты диджеев. С тебя стильные пижамные образы — с организатора всё остальное ;)