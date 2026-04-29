Покрас Лампас и Блайнд Оркестра (Blind Orchestra) зовут на перформанс. Звук и изображение возникнут в живом времени — Покрас Лампас создаст абстрактную композицию, следуя ритму Блайнд Оркестра (Blind Orchestra), участники которого играют с завязанными глазами. Музыканты не видят полотно, а художник опирается исключительно на звук — так рождается неповторимое действо, построенное на мультисенсорном восприятии искусства. После перформанса всех зовут на вечеринку в Кабаре «Шум» и расположенный там же бар «Чушь» — это тотальная инсталляция, которую Покрас Лампас посвятил творчеству Даниила Хармса.