ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пишу — слышу — вижу 2

Александринский театр и Новая сцена
набережная реки Фонтанки, 49А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Покрас Лампас и Блайнд Оркестра (Blind Orchestra) зовут на перформанс. Звук и изображение возникнут в живом времени — Покрас Лампас создаст абстрактную композицию, следуя ритму Блайнд Оркестра (Blind Orchestra), участники которого играют с завязанными глазами. Музыканты не видят полотно, а художник опирается исключительно на звук — так рождается неповторимое действо, построенное на мультисенсорном восприятии искусства. После перформанса всех зовут на вечеринку в Кабаре «Шум» и расположенный там же бар «Чушь» — это тотальная инсталляция, которую Покрас Лампас посвятил творчеству Даниила Хармса.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста