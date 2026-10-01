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Пилатес в особняке Половцова

Особняк Половцова, Большая Морская улица, 52

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 16+

Про событие

Возможность начать день как красивый ритуал: в пространстве с историей, музыкой и вдохновением. Особняк Половцова — один из самых роскошных исторических особняков Петербурга, где в XIX веке проходили светские вечера, музыкальные салоны и приемы городской аристократии.

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