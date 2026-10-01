Пилатес в особняке Половцова
Особняк Половцова, Большая Морская улица, 52
Начало:
Завершение:
5000₽
Возраст 16+
Про событие
Возможность начать день как красивый ритуал: в пространстве с историей, музыкой и вдохновением. Особняк Половцова — один из самых роскошных исторических особняков Петербурга, где в XIX веке проходили светские вечера, музыкальные салоны и приемы городской аристократии.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи