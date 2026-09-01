Готический анекдот по мотивам повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Театральное приключение, где стирается грань между сном и реальностью, прошлым и настоящим, зрителем и актёром. Расчёт, умеренность и трудолюбие молодого инженера Германна вытесняет огненное воображение. Он жаждет узнать тайну трёх карт, выворачивая наизнанку прежнюю мантру: «Я не в состоянии жертвовать необходимым, в надежде приобрести излишнее». Играя с судьбой, Германн теряет себя и превращается в бездыханное механическое тело. Может ли человек стать куклой в руках таинственных сил? Рок управляет нами? Где та черта, переступив которую человек перестаёт быть человеком? На эти и другие вопросы ты поищешь ответы, наблюдая за историей болезни Германна. На время спектакля организаторы изолируют зрителя от внешнего мира: поместят личные вещи в камеру хранения, предложат смирительные рубашки и проводят в палату N 17 «психиатрической больницы». Интермедия начнётся за пол часа до начала спектакля. Тем, кто боится страшного, но увлекательного эксперимента, замкнутого пространства, полного погружения в готический анекдот, просьба – не покупать билеты! Продолжительность: 60 минут (без антракта) Доступные даты: 18 сентября 20:00 27 сентября 16:00 27 сентября 20:00