Phagamast
Royal Neva, Конюшенная площадь, 2Г
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Завершение:
от 1600₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Лейблу исполняется 3 года. В лайнапе, живое выступление Vladis, а также друзья и резиденты: Nikita Grib, Netochno, MaxDee, Lobanov, SKLV, Masha Dzhura и Diana Anilomre.
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