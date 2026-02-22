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Петербургский случай

Театр «Резонанс», народная 4а

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Моноспектакль. Драма по рассказу А.И. Левитова Сколько способен вынести человек? Где тот предел, когда психика больше не в состоянии справиться с происходящим? Что могут сделать обстоятельства и общество с человеком? «Петербургский случай» — это моноспектакль, который погружает зрителя в бездну человеческой души. Постановка раскрывает историю одного человека, разрывающегося между холодной реальностью Петербурга и хрупкими воспоминаниями о прошлом. Зритель становится невольным соучастником внутренней драмы, разворачивающейся на сцене. Это не просто постановка, а возможность столкнуться лицом к лицу с самим собой и задать себе сакральные вопросы, на которые, возможно, нет ответов.

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