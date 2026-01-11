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Пещера Платона

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 12+
Игры

Про событие

Философская игра о том, что оковы часто не снаружи, а внутри. И источник — тоже внутри: не где-то далеко, а в самом человеке. За полтора часа будет меньше теории и больше проживания. Каждый встречается с собственными привычками и автоматизмами — и с возможностью от них освободиться. Тогда лучше видно и себя, и мир — такими, какие они есть. Как устроен игровой метод: создаётся ситуация, в которой человек получает опыт — специально для того, чтобы внимание направилось к определённому аспекту внутренней жизни. К тому, как он проживает встречи, вопросы, реакции. Это своего рода лаборатория: опыт воспроизводится, но наблюдает за ним сам участник. С одной стороны — условия, в которых это происходит. С другой — вопросы, которые помогают обратить внимание на случившееся. И время, чтобы этим поделиться. Выводы каждый сделает свои. Специальных знаний философии не потребуется. Всё нужное в человеке уже есть — игра помогает этому проявиться. В пещере Платона узники сидели вместе. Выходить из неё тоже легче вместе: половина открытий случается между людьми.

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