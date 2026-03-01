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  1. Санкт-Петербург
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Первый приём психолога

Стендап-клуб на Грибоедова, набережная канала Грибоедова, 38

Начало:

Завершение:

от 550₽ до 950₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Многие стесняются, боятся или откладывают поход на первый приём к психологу. Здесь сделали так, чтобы психолог сам к тебе пришёл. А заодно и несколько комиков, которые сделают первый приём не только полезным, но и смешным. Что поможет лучше решить психологическую проблему — смех или психолог? Комики с профессиональным психологом разбирают проблемы зрителей, а также проблемы самих комиков. Психолог объясняет причины проблем, даёт свою интерпретацию, а также рекомендации. Комики разгоняют шутки, дают свою интерпретацию проблемы в комедийной, юмористической форме, прожаривают друг друга, психолога и зрителей, жёстко шутят друг над другом и отшучиваются от нападений друг друга. Ведущий общается с залом и с помощью неудобных вопросов уточняет причины проблем.

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