Многие стесняются, боятся или откладывают поход на первый приём к психологу. Здесь сделали так, чтобы психолог сам к тебе пришёл. А заодно и несколько комиков, которые сделают первый приём не только полезным, но и смешным. Что поможет лучше решить психологическую проблему — смех или психолог? Комики с профессиональным психологом разбирают проблемы зрителей, а также проблемы самих комиков. Психолог объясняет причины проблем, даёт свою интерпретацию, а также рекомендации. Комики разгоняют шутки, дают свою интерпретацию проблемы в комедийной, юмористической форме, прожаривают друг друга, психолога и зрителей, жёстко шутят друг над другом и отшучиваются от нападений друг друга. Ведущий общается с залом и с помощью неудобных вопросов уточняет причины проблем.