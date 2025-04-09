Перо маркиза де Сада
13-я линия Васильевского острова, 70
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от 1100₽ до 1300₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Как заставить писателя, для которого создание книг подобно биению сердца, замолчать? Маркиз де Сад, скандально известный писатель, оказавшийся в лечебнице Шарантон, ведет борьбу между безнравственностью и моралью с молодым аббатом, стремящимся пресечь его творческую деятельность. Кто же победит в этой схватке между безнравственностью и моралью, между высокими чувствами и низменными страстями?
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