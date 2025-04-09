Как заставить писателя, для которого создание книг подобно биению сердца, замолчать? Маркиз де Сад, скандально известный писатель, оказавшийся в лечебнице Шарантон, ведет борьбу между безнравственностью и моралью с молодым аббатом, стремящимся пресечь его творческую деятельность. Кто же победит в этой схватке между безнравственностью и моралью, между высокими чувствами и низменными страстями?