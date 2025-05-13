Спектакль по роману Патрика Зюскинда - это история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя. Одержимый идеей создать запах любви, он готов пойти на самые страшные преступления, погубить не одну молодую и прекрасную жизнь для достижения своей цели. Люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса, красоты, и заткнуть уши, и не слышать людей или слов. Но они не могут не поддаться аромату. Ибо аромат - это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они не смогут от него защититься, если захотят жить... Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей. В ролях: Егор Кутенков («Великолепная пятерка», «Шифр», «Всем по 50», «Куколка»). Мария Семушина/Розалия Садыкова. Режиссер: Людмила Никитина.