Парфюмер
13-я линия Васильевского острова, 70
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 1600₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль по роману Патрика Зюскинда - это история жизни убийцы Жана-Батиста Гренуя. Одержимый идеей создать запах любви, он готов пойти на самые страшные преступления, погубить не одну молодую и прекрасную жизнь для достижения своей цели. Люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса, красоты, и заткнуть уши, и не слышать людей или слов. Но они не могут не поддаться аромату. Ибо аромат - это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они не смогут от него защититься, если захотят жить... Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей. В ролях: Егор Кутенков («Великолепная пятерка», «Шифр», «Всем по 50», «Куколка»). Мария Семушина/Розалия Садыкова. Режиссер: Людмила Никитина.
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