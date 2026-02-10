Два танцпола. Два музыкальных направления. Две параллельные линии, которые на одну ночь сходятся в общем пространстве. Техно-этаж — плотный, быстрый и бескомпромиссный ритм. Arram Mantana · Leech · Alex Krauze · Bagus · A.D.E.N.A · Spanish Этаж прогрессив — глубина, мелодия и долгое движение в звук. Juan Ibanez · K Loveski · Sistersweet · Agwa · Akin K · Roman Lisov · Chelakhov · Cheers! Выбирай своё направление, меняй траекторию или оставайся между двумя мирами. Главное — быть в моменте.