ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Панки хой, Амадей живой

ТЦ «Шкиперский молл», Малый проспект Васильевского острова, 88, 1 этаж

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

С днём рождения тебя, joyeux anniversaire, zum Geburtstag viel Gluck... ...пропоёт Театр-под-Холмом в честь дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Виновник торжества отмечает свой юбилей: 270 лет — возраст весьма солидный. А значит, одной только традиционной поздравительной песенкой обойтись никак не выйдет. Поэтому театр с удовольствием приглашает тебя разделить с ним радость праздника на концерте, получившем название «Панки хой, Амадей живой», где музыка будет звучать весь вечер. Концерт начнётся в 19:00 и будет состоять из двух частей. В первом отделении прозвучат песни из готовящегося спектакля «Моцарт. Рок-опера», а во втором ты сможешь услышать отдельные исполнения артистов Театра-под-Холмом, так или иначе связанные с Моцартом и его наследием, а также номера из оригинального мюзикла Дова Аттья и Альберта Коэна. Будет весело, возможно немного хулигански и непременно по-моцартовски ярко и легко.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста