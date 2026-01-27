Панки хой, Амадей живой
ТЦ «Шкиперский молл», Малый проспект Васильевского острова, 88, 1 этаж
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250₽
Возраст 16+
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Необычное
Про событие
С днём рождения тебя, joyeux anniversaire, zum Geburtstag viel Gluck... ...пропоёт Театр-под-Холмом в честь дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта. Виновник торжества отмечает свой юбилей: 270 лет — возраст весьма солидный. А значит, одной только традиционной поздравительной песенкой обойтись никак не выйдет. Поэтому театр с удовольствием приглашает тебя разделить с ним радость праздника на концерте, получившем название «Панки хой, Амадей живой», где музыка будет звучать весь вечер. Концерт начнётся в 19:00 и будет состоять из двух частей. В первом отделении прозвучат песни из готовящегося спектакля «Моцарт. Рок-опера», а во втором ты сможешь услышать отдельные исполнения артистов Театра-под-Холмом, так или иначе связанные с Моцартом и его наследием, а также номера из оригинального мюзикла Дова Аттья и Альберта Коэна. Будет весело, возможно немного хулигански и непременно по-моцартовски ярко и легко.
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