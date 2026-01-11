Встречаются порукодельничать и создать аутентичное традиционное украшение своими руками. Будут работать в старинных техниках, общаться и узнавать больше про традицию наряжаться. Навыков шитья не требуется. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.