Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Встречаются порукодельничать и создать аутентичное традиционное украшение своими руками. Будут работать в старинных техниках, общаться и узнавать больше про традицию наряжаться. Навыков шитья не требуется. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи