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Ожерелок

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Встречаются порукодельничать и создать аутентичное традиционное украшение своими руками. Будут работать в старинных техниках, общаться и узнавать больше про традицию наряжаться. Навыков шитья не требуется. Все материалы предоставляются. Количество мест ограничено. Важно: пространство предполагает нахождение без обуви, поэтому, пожалуйста, учитывай это при выборе образа.

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