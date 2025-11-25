Ответ Гиппократа
набережная реки Мойки, 28
Начало:
Завершение:
от 2900₽ до 3300₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Каково оказаться в самом эпицентре заражения таинственным вирусом? Никакие действия властей не помогают, попытки спастись и выжить кажутся тщетными, ты предоставлен сам себе. Каковы будут твои действия в стрессовой и нестандартной ситуации? Ответы на эти и другие острые вопросы ты узнаешь в захватывающем иммерсивном спектакле «Ответ Гиппократа». Это мрачный постапокалиптический триллер, где ты в главной роли. Думай, общайся с героями и принимай решения — от твоих действий будет зависеть финал. В спектакле участвует от 2 до 6 человек.
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