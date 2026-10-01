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Открытый Микрофон

Хоуми
Литейный просп., 17-19

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Самый классический формат стендап вечера. На сцене опытные и начинающие комики рассказывают свои новые и лучшие шутки, которые в будущем окажутся на различных проектах. Отличное мероприятие, чтобы приметить восходящую звёздочку комедии или увидеть известного комика за работой над новым материалом.

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