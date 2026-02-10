Две музыкальные вселенные в одном месте. Будет много хауса во всех его оттенках и связанной с ним музыки, которая течёт естественно, будто вечер сам выбирает следующий трек. Лайнап: Dyalina Rempacho Icecreameyes Ssbut B2b Blakxat Iner B2b Oiuna Evay Вход свободный.