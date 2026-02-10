Открытие x Смелость (Discovery x Courage)
Кожевенная линия, 34
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Две музыкальные вселенные в одном месте. Будет много хауса во всех его оттенках и связанной с ним музыки, которая течёт естественно, будто вечер сам выбирает следующий трек. Лайнап: Dyalina Rempacho Icecreameyes Ssbut B2b Blakxat Iner B2b Oiuna Evay Вход свободный.
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