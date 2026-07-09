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Орган в планетарии. Белый ночи

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Концептуальные концерты космической музыки, где ты сможешь услышать только лучших органистов Петербурга и страны. Это единственная возможность в период белых ночей насладиться ночным небом, усыпанным бесконечным количеством звёзд и галактик. Плейлист и визуальный ряд каждый раз уникальный и посвящён одной из планет: Меркурию, Юпитеру, Венере и Сатурну. Сольная органная программа и дуэты со специальными гостями — каждый день станет для тебя отдельным неповторимым событием. Великолепные музыканты, волшебная музыка и сногсшибательная атмосфера космоса, который буквально окружает тебя. А после выхода из Планетария ты вновь попадёшь в белые ночи Петербурга. Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашённые музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

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