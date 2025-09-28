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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Орфей

Пространство К2, Троицкая площадь П.С. дом 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Это спектакль о творческом поиске, о любви, об одиночестве, о жертвенности, о смерти, при всём этом остающийся абсурдной комедией о нашей жизни. Это история, основанная на известном мифе, а точнее сказать - его переосмысление, где герои имеют другие характеры, принимают другие решения, задаются другими вопросами, создают всё больше абсурда в своей жизни... и смерти. Приведет ли это их к другому исходу? Орфей - талантливый поэт, запутавшийся в себе и своих творческих поисках, переехал в глушь, где начал ежедневно искать вдохновения у Лошади. Эвридика - его жена, которая хочет видеть мужа прежним, но чтобы не сойти с ума, ищет поддержки у стекольщика, каждый день разбивая окно... Режиссер-постановщик: Анна Дегтярева.

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