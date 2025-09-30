«За что тебя любить, Машка?» – говорит мама. А за что родители любят своих детей и дети родителей? И как это – любить «за что-то»? Три актрисы заточены в голове девочки Маши, которая на исповеди рассказывает историю своей жизни. Пытается найти ответы на вопросы о любви, дружбе, авторитетах и встает перед самым сложным выбором в своей жизни. Режиссер: Воронцова Василиса Актрисы: Юлия Макарова Людмила Ким Полина Якушева