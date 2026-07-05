Глубокая трагикомедия. Этот спектакль, позволит зрителю наплакаться и насмеяться сквозь слёзы, заставит взглянуть на себя и ближнего своего с новой стороны, поднимая непростые вопросы. В центре истории — юная пара: Даша и Алёша, которые любят друг друга и узнают, что у них будет ребёнок. Однако их счастье сталкивается с жестокой реальностью: родители Даши категорически против будущего зятя. Причина проста и горька: семья Алёши бедна, а его отец к тому же страдает от алкоголизма. В противовес им — крепкая, зажиточная семья Даши. Родители девушки требуют, чтобы дочь прервала беременность. Перед молодыми людьми встаёт мучительный выбор, а вокруг накаляется атмосфера непонимания и давления. Главная художественная находка пьесы — взгляд на человеческую драму глазами домашних животных. Лошадь, Корова, Свинья, Петух и Пёс становятся полноправными участниками событий. Через образы животных драматург и режиссёр раскрывают глубинные темы: ценность жизни, силу любви, чистоту души и сострадание. Животные в спектакле — не просто персонажи, а своего рода нравственный камертон, противопоставленный чёрствости и ожесточению людей. Время идёт на минуты. Утром ехать в город. Есть только один выход: «Чтобы кто-то родился, нужно, чтобы кто-то умер».