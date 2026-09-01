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Образ злодея: как кино отображает отрицательных персонажей и какими качествами наделяет «плохишей»

Библиотека имени Маяковского, Наб. р. Фонтанки, 46, 1й этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

На лекции ты проанализируешь образ злодея: от мелкого пакостника до большого врага. Проследишь, как он менялся в зависимости от преобразований в обществе и смены повестки. Обратишь внимание на аудиовизуальное и символическое сопровождение кинозлодеев. Обсудишь, что значит зло для разных народов и разных эпох, рассмотришь троп «непонятого/неосознанного злодея» и проверишь на злодейство знаменитых персонажей, которых мы традиционно воспринимаем иначе. Лектор — Дмитрий Дубровский, сценарист и киновед, автор каналов «Не смотри без меня» и «Дубровский о кино — и не только».

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