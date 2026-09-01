На лекции ты проанализируешь образ злодея: от мелкого пакостника до большого врага. Проследишь, как он менялся в зависимости от преобразований в обществе и смены повестки. Обратишь внимание на аудиовизуальное и символическое сопровождение кинозлодеев. Обсудишь, что значит зло для разных народов и разных эпох, рассмотришь троп «непонятого/неосознанного злодея» и проверишь на злодейство знаменитых персонажей, которых мы традиционно воспринимаем иначе. Лектор — Дмитрий Дубровский, сценарист и киновед, автор каналов «Не смотри без меня» и «Дубровский о кино — и не только».