Оборванец
Народная ул., д.1
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Завершение:
от 500₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Сумеречный блюз при неверном свете вокзальных фонарей в ожидании поезда, идущего в неведомо лучшую жизнь. Милые, славные и почему-то несчастные люди ждут своего чуда. А поезд так и не остановится на заброшенной станции – пока они сами не научатся быть счастливыми здесь и сейчас.
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