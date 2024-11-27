Сумеречный блюз при неверном свете вокзальных фонарей в ожидании поезда, идущего в неведомо лучшую жизнь. Милые, славные и почему-то несчастные люди ждут своего чуда. А поезд так и не остановится на заброшенной станции – пока они сами не научатся быть счастливыми здесь и сейчас.