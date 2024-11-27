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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Оборванец

Театр «Мастерская»
Народная ул., д.1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 2100₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Сумеречный блюз при неверном свете вокзальных фонарей в ожидании поезда, идущего в неведомо лучшую жизнь. Милые, славные и почему-то несчастные люди ждут своего чуда. А поезд так и не остановится на заброшенной станции – пока они сами не научатся быть счастливыми здесь и сейчас.

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