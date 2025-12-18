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  1. Санкт-Петербург
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Новогодняя феерия в сиянии тысячи свечей

Эрмитаж
Дворцовая набережная, 34

Начало:

Завершение:

от 2790₽ до 5490₽
Возраст 6+
Стендап
Выставки
Концерты

Про событие

Тебя ждёт атмосфера волшебства, создаваемая теплом и светом тысячи свечей, озаряющих сцену и зал. Это событие подарит незабываемые впечатления каждому гостю. В программе — всё, что мы особенно любим в это время года: от нежного «Вальса цветов» Чайковского и светлой «Ave Maria» Баха–Гуно, новогоднего хита ABBA «Happy New Year».

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