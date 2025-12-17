ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Новогодний Импро-Батл

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Перед тем как уйти на каникулы, сделают главное — устроят праздничный, шумный и максимально смешной батл импровизаций. На сцене встретятся две мощные команды: Трушные Свежие Кто заберёт новогоднюю корону импро? Обязательно регистрируйся и приходи зарядиться атмосферой праздника и смеха.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста