Возраст 16+
Стендап
Про событие
Перед тем как уйти на каникулы, сделают главное — устроят праздничный, шумный и максимально смешной батл импровизаций. На сцене встретятся две мощные команды: Трушные Свежие Кто заберёт новогоднюю корону импро? Обязательно регистрируйся и приходи зарядиться атмосферой праздника и смеха.
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