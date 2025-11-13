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Постироничный спектакль театра «Организмы» - это разрушение самой структуры «шоу» и структуры энтертеймента как современного развлекательного представления. Начинающийся как псевдолитературный вечер, он постепенно перерастает в низкосортный стенд-ап и завершается трип-хоп концертом. На протяжении всего спектакля он деконструируется интернет-мемами, газетными объявлениями, длинной и бесструктурной импровизацией и бед-триповым путешествием по деревенскому проселку.
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