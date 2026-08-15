Ночная комедия: классные комики рассказывают шутки в баре в центре города. С тебя — прийти, с комиков — хорошее настроение и вкусные напитки с едой. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди.