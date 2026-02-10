В первом дропе: редкий и долгожданный перформанс Glukoza, самобытный мелодик-рэпер Sir Soylok, сет Kedr Livanskiy, резиденты Roots United и kontrkult в бэк-ту-бэк формате и диджейский двор. Спецпрограмма: большой электронный джем петербургских продюсеров, продажа личных вещей артистов, арт, уличная кафешка и специальные гости. Glukoza Sir Soylok Rwanda Kedr Livanskiy Primitive Bevissthet Victor Nagaev Siberra EL Au Bet Veselychel