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Ночь всего

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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от 2100₽ до 3900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В первом дропе: редкий и долгожданный перформанс Glukoza, самобытный мелодик-рэпер Sir Soylok, сет Kedr Livanskiy, резиденты Roots United и kontrkult в бэк-ту-бэк формате и диджейский двор. Спецпрограмма: большой электронный джем петербургских продюсеров, продажа личных вещей артистов, арт, уличная кафешка и специальные гости. Glukoza Sir Soylok Rwanda Kedr Livanskiy Primitive Bevissthet Victor Nagaev Siberra EL Au Bet Veselychel

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