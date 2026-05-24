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Ночь в соборе «Notre Dame de Paris»

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

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от 1600₽ до 2800₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты

Про событие

В этот вечер величественные стены Петрикирхе наполнит музыка из знаменитого «Notre Dame de Paris». Концертная версия самого известного мюзикла в истории будет исполнена солистами петербургских оперных театров на языке оригинала под аккомпанемент струнного ансамбля и органа собора Петра и Павла. События постановки, которые берут свое начало в знаменитом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» не раз обращали на себя внимание художников, композиторов, режиссеров и других деятелей искусства. Трагическая история юной танцовщицы, полная роковых страстей, человеческого коварства и малодушия, не утратила со временем своего готического очарования и породила в 1998 году оригинальный мюзикл «Нотр Дам де Пари». Концерт в Петрикирхе подарит зрителям возможность вновь вспомнить любимые песни оригинального мюзикла, а величественные своды первой лютеранской церкви Санкт-Петербурга создадут невероятную атмосферу. Талантливые музыканты, старинный собор и звуки органа дадут возможность восстановить и оживить на сцене гротескную атмосферу Парижа эпохи Возрождения, где разворачивается печальное действие романа. Старинный собор, один из величайших мюзиклов и звук самого величественного из инструментов-органа, подарят вам незабываемые эмоции, которые вы запомните надолго.

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