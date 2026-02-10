Ночь лэйбла L.I.E.S.
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
L.I.E.S. — американский лейбл, скрестивший техно, хаус и пауэр-электронику и во многом определивший звучание современного андерграунда. На сцене: L.I.E.S Douglas Lee LIPELIS Rwanda Timofey DJ BOOKING FEE
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