Танцы с The Pretty Btchz
площадь Конституции, 2
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от 1000₽ до 8000₽
Возраст 18+
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Про событие
Компактный ядерный реактор по исполнению мировых хитов на любовные темы в виде группы The Pretty BTCHZ. А талантливые диджеи и ведущие обеспечат непрерывное веселье и танцы до самого утра. Бронь столиков по тел. Парные билеты со скидкой только онлайн.
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