ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Ночь Хэллоуина в Спектруме (Spectrum Halloween Night)

Космонавт
Бронницкая ул., 24

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 8500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Герои, злодеи и те, кто ещё не выбрал сторону. Безумный хэллоуин этой осени в стиле супергероев. Tashnev Ailix Grey shkiper MC LIL BRYAN MC RAISE TEYDI spice crew

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Церемония счастья
Церемония счастья

от 3500₽

Шаг вперёд
Шаг вперёд

800₽

Вампирский хэллуин | Blade
Вампирский хэллуин | Blade

1000₽

Шаг вперёд
Шаг вперёд

800₽

Вписка пикми
Вписка пикми

от 1500₽

Пристанище славянской нечисти
Пристанище славянской нечисти

800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи