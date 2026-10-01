Ночь Хэллоуина в Спектруме (Spectrum Halloween Night)
Бронницкая ул., 24
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Завершение:
от 1000₽ до 8500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Герои, злодеи и те, кто ещё не выбрал сторону. Безумный хэллоуин этой осени в стиле супергероев. Tashnev Ailix Grey shkiper MC LIL BRYAN MC RAISE TEYDI spice crew
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