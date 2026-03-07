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Никогда

Катакомбы Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б

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Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Музыкально-визуальный хоррор на основе поэмы «Ворон» Эдгара Аллана По, переплетённой с поэтическими произведениями многих времён и народов. Спектакль — фантом, в котором каждый присутствующий, в воображении, собирает свой рисунок, без привычных связей и структур, где внутри аритмичного действия, музыкальных импровизаций и называния неназываемого на разных языках — определяются три строчки хайку, которые на несколько мгновений создают впечатление соединённых смыслов, и снова рассеиваются в пространстве и времени... Фото: Анна Осташвер

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