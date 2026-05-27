Никита Шевчук
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Непредсказуемый, острый на язык и самобытный — Никита Шевчук с новой программой «Фантазёр». Никита открывает двери в мир своих самых смелых фантазий и тонких наблюдений, превращая обыденное в смешное и неожиданное.
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