Шутки и импровизация от Ники Тарасевич Ника Тарасевич — стендап-комик, резидентка «Stand Up Club #1», участница шоу «Женский стендап» и «Stand Up» на телеканале ТНТ, была организатором и ведущей открытых микрофонов «Стендап для друзей» в Москве Запуск гостей в 21:00. Начало в 21:30.