Ника Тарасевич
Stage StandUp Club | Black Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шутки и импровизация от Ники Тарасевич Ника Тарасевич — стендап-комик, резидентка «Stand Up Club #1», участница шоу «Женский стендап» и «Stand Up» на телеканале ТНТ, была организатором и ведущей открытых микрофонов «Стендап для друзей» в Москве Запуск гостей в 21:00. Начало в 21:30.
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