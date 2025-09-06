Открытие 3-го концертно-театрального сезона творческого объединения mader nort. Творческое объединение mader nort открывает третий концертно-театральный сезон и представляет новый цикл «незначительных концертов»: эстетика кабаре, музыка, поэзия, театр, танец, конферанс. 6 сентября состоится «незначительный концерт №1», соединяющий в одной программе музыку Дмитрия Шостаковича и Вени Д'ркина, поэзию Александра Введенского и Ханапи Эбеккуева, искусство современное и своевременное. ностальгируем по театру «площадка 51», по кабаре современного искусства и перформанса «нога бомжа», обращаемся к поэтике незначительного и продолжаем традиции эрика сати, Юрия Ханона и Настасьи Хрущёвой. В концерте принимают участие: – артисты Mader Nort: Ярослав Коваленко, Владислав Федоров, Арина Ефименко, Екатерина Виноградова, Александра Меньшова, Алёна Гулакова, Вячеслав Агабеков, Илья Измайлов, Алексей Боловорёнков, Дмитрий Касаткин, Екатерина Кулагина, Тихон Антонов – концертмейстер камерного оркестра «Дивертисмент» Лидия Коваленко – режиссёр и актёр Владимир Антипов – режиссёр Дмитрий Мульков – танцовщица Мария Русинова – актёры Дехиар Гусев, Мария Затынайко – солист театра «Зазеркалье» Сергей Ваганов