Калейдоскоп весёлых историй из абсурдного сатирического мира произведений Даниила Хармса. Даже если человек не может выбрать мир, в котором жить, каждому из нас подвластно определить, как жить. На фоне обшарпанных стен коммунальной квартиры герои любят, мечтают и смеются в лицо нелёгкой судьбе. Секрет их счастья — чистая магия театра, фантазия, помогающая удаляться от проблем и серых будней. Герои умеют переплетать явь и сон, радость и тревогу, шум и тишину. Они не сгибаются под тяжестью общественных устоев и живут устремлённостью к собственным идеалам. Коммунальная квартира становится символом мира, где нужно иметь свой взгляд на всё, и мечтать.