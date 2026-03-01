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Нетеперь

Лендок
наб. Крюкова канала, 12

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1600₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Калейдоскоп весёлых историй из абсурдного сатирического мира произведений Даниила Хармса. Даже если человек не может выбрать мир, в котором жить, каждому из нас подвластно определить, как жить. На фоне обшарпанных стен коммунальной квартиры герои любят, мечтают и смеются в лицо нелёгкой судьбе. Секрет их счастья — чистая магия театра, фантазия, помогающая удаляться от проблем и серых будней. Герои умеют переплетать явь и сон, радость и тревогу, шум и тишину. Они не сгибаются под тяжестью общественных устоев и живут устремлённостью к собственным идеалам. Коммунальная квартира становится символом мира, где нужно иметь свой взгляд на всё, и мечтать.

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