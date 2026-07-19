ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Непостижимое

Hobby Games, Старо-Петергофский проспект, 41

Начало:

Завершение:

775₽
Возраст 14+
Игры

Про событие

Настольная игра, созданная по мотивам лавкрафтовских мифов. В этой командной игре со скрытыми ролями пассажиры противостоят лезущим из моря чудовищам, которых возглавляют Отец Дагон и Мать Гидра, одновременно вычисляя притаившихся на борту культистов-гибридов. Люди отбиваются от Глубоководных, защищают корабль от повреждений и стараются сохранить четыре важнейших его ресурса, в то время как предатели исподтишка вредят общему делу, истощая эти ресурсы и помогая монстрам. В фазу мифа происходит кризис, который все сообща стараются разрешить (кроме, разумеется, предателей). Кроме этого, у пассажиров есть два звания: капитан, который определяет курс корабля, и хранитель фолианта, который изгоняет монстров с помощью древних заклятий. Капитан и хранитель фолианта могут оказаться предателями и злоупотреблять своей властью.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста