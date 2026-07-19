Настольная игра, созданная по мотивам лавкрафтовских мифов. В этой командной игре со скрытыми ролями пассажиры противостоят лезущим из моря чудовищам, которых возглавляют Отец Дагон и Мать Гидра, одновременно вычисляя притаившихся на борту культистов-гибридов. Люди отбиваются от Глубоководных, защищают корабль от повреждений и стараются сохранить четыре важнейших его ресурса, в то время как предатели исподтишка вредят общему делу, истощая эти ресурсы и помогая монстрам. В фазу мифа происходит кризис, который все сообща стараются разрешить (кроме, разумеется, предателей). Кроме этого, у пассажиров есть два звания: капитан, который определяет курс корабля, и хранитель фолианта, который изгоняет монстров с помощью древних заклятий. Капитан и хранитель фолианта могут оказаться предателями и злоупотреблять своей властью.