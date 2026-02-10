Карнавальная ночь, где всё вышло из под контроля. Центральным символом мероприятия становится маска. Ты можешь проявить креатив и стать на одну ночь очень загадочным персонажем. Самые оригинальные маски будут вознаграждаться призами ;) Медиум Диджей-сеты / выставка / большой тату-спот Главным событием мероприятия станет перформативный показ бренда Noxen х barvabrar (в 1:00) Т-Лаб Покер-зона / бильярд / чилл-зона Диджей-сеты: электроник / электроклэш / электропоп / электрохаус / секси-техно