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[ нео ] карнавал

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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Завершение:

от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Карнавальная ночь, где всё вышло из под контроля. Центральным символом мероприятия становится маска. Ты можешь проявить креатив и стать на одну ночь очень загадочным персонажем. Самые оригинальные маски будут вознаграждаться призами ;) Медиум Диджей-сеты / выставка / большой тату-спот Главным событием мероприятия станет перформативный показ бренда Noxen х barvabrar (в 1:00) Т-Лаб Покер-зона / бильярд / чилл-зона Диджей-сеты: электроник / электроклэш / электропоп / электрохаус / секси-техно

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