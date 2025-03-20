Помнишь благотворительный спектакль «Не•настье пройдёт»? Который знакомит с разными фондами помощи и, конечно, проводится бесплатно? Актриса данного моноспектакля сделала новое бесплатное мероприятие, которое объединяет два её проекта: уже названный спектакль и иммерсивный проект «Метта: глубина». Время помогать уже не только фондам, приходя на благотворительный спектакль «Не•настье пройдёт», самое время помочь себе. Подойдёт это мероприятие тем: • кто чувствует внутренний груз и хочет от него избавиться; • кто запутался и хотел бы почувствовать, куда идти; • кто убегает в шум социальных сетей; • кто зажимает эмоции или, наоборот, не знает, что с ними делать; • кто хочет просто почувствовать своё тело иначе и насладиться спокойствием. Что включает? Анастасия является не только актрисой, имея личный немалый опыт в духовных направлениях и психологическую переквалификацию; она специально подобрала подходящие духовные практики и психологические упражнения для данного тренинга, а в конце мероприятия тебя ждёт приятный подарок. Можно прийти с другом, потому что тренинг коллективный, но количество мест очень ограниченно! Идёт около 4 часов! Важно, возьми с собой небольшое зеркальце.