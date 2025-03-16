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Не•настье пройдёт

Центр добрососедства «Дом»
Мончегорская, 10б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Приглашаем тебя отправиться в мистическое путешествие сквозь грань реальности и выйти за пределы замкнутого мира. Спектакль «Не•настье пройдёт» — это исследование психологических граней, попытка бегства от самой себя и поиск выхода из состояния замыкания. Что ждет зрителя? Каждый шаг на сцене перенесет тебя в мир внутренних противоречий, где эмоции превращаются в движение, а мысли — в звуки. Сила актерского мастерства, красочные образы, уникальный сценический декор и музыкальное сопровождение создадут неповторимую атмосферу захватывающего спектакля. Исследуй собственные границы, открой для себя новые перспективы и позволь себе окунуться в мир творчества и самопознания. «Не•настье пройдёт» — это не просто представление, это возможность заглянуть в самые глубины собственной души и найти выход из лабиринта собственных мыслей и чувств.

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