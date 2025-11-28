ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Немой официант

ЦЕХЪ театр
Чкаловский пр., 12/20 В

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Главные герои, Бен и Гас, сидят в подвале бывшего ресторана и ждут чего-то. Кто они? Что происходит? Так много вопросов. Для них все происходящее кажется обычным делом, но вдруг что-то идет не так… Спектакль «Немой официант» — детектив, где зрители шаг за шагом подступают к разгадке вместе с героями постановки. Сюжет основан на одноименной пьесе выдающегося драматурга XX века Г. Пинтера.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста