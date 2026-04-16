Здесь подготовили кучу разных интересных форматов, но какой будет сегодня — узнаешь только на самом мероприятии. Вот некоторое из того, что может происходить, но это ещё не весь список: «Прожарка» — когда комики в парах очень смешно обзываются друг на друга. «Поперек Батьки» — когда зрители могут смело перебивать и добивать шутки стендаперам, выступающим на сцене. «Гонг Шоу» — когда у кучи комиков есть всего 1–3 минуты, чтобы покорить зал. Побеждает самый быстросмешной. «Шоу Талантов» — когда комики показывают не только комедию, но и что ещё умеют. Это событие подходит для тех, кто любит разнообразие, ищет новое в любимом стендапе, хочет свежих юмористических ощущений, уже знает все шутки и его трудно удивить, а также ценит нестандартные решения и открыт к новым взглядам на привычное.