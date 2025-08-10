Андрей — тихий петербургский интеллигент, едет в Лондон к роскошной Кате, желая оказаться в романтической комедии, а попадает в русский детектив. Есть ли разница между британским пабом и питерской рюмочной? Быть ли на виду или скрыться в подвале? «Не кормите и не трогайте» – это острый актуальный текст, лаконичная театральная форма и атмосферный sound design.