Не кормите и не трогайте
ул. Чайковского 34
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда
Про событие
Андрей — тихий петербургский интеллигент, едет в Лондон к роскошной Кате, желая оказаться в романтической комедии, а попадает в русский детектив. Есть ли разница между британским пабом и питерской рюмочной? Быть ли на виду или скрыться в подвале? «Не кормите и не трогайте» – это острый актуальный текст, лаконичная театральная форма и атмосферный sound design.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи