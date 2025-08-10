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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Не кормите и не трогайте

ул. Чайковского 34

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

Андрей — тихий петербургский интеллигент, едет в Лондон к роскошной Кате, желая оказаться в романтической комедии, а попадает в русский детектив. Есть ли разница между британским пабом и питерской рюмочной? Быть ли на виду или скрыться в подвале? «Не кормите и не трогайте» – это острый актуальный текст, лаконичная театральная форма и атмосферный sound design.

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