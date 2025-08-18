Не кормите и не трогайте
ул. Чайковского 34
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от 1700₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда
Про событие
Спектакль с атмосферой Лондона и драйвом Питера. Андрей — тихий петербургский интеллигент, едет в Лондон к роскошной Кате, желая оказаться в романтической комедии, а попадает в русский детектив. Есть ли разница между британским пабом и питерской рюмочной? Быть ли на виду или скрыться в подвале? Сбор гостей в 19:00. Заказы в баре принимаются до и после спектакля, а также в антракте, обслуживание во время спектакля приостанавливается. После покупки билета бронировать стол по телефону.
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