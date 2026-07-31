Настя Веневитина. Стендап-концерт | 19:00
ул. Восстания 24/27Б
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Стендап-комик, финалистка пятого сезона шоу «Открытый Микрофон», участница шоу «Comedy Баттл», «Женский Стендап», «Прожарка на ТНТ», «Stand Up Battle Павла Воли» и «Roast Battle LC».
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