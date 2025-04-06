Надя Джабраилова
Stage StandUp Club | Red Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Участница проекта «Женский Стендап» На ТНТ, она собрала час шуток и хочет поделиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор так и не поняла. Приходи, если тебе по душе уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места. Ну, и если просто в кайф, тоже приходи. Рассадка осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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