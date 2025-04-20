Интерактивный спектакль-импровизация про траектории любви. У каждой истории о любви есть свой путь, своя форма и своя траектория. Встретились, поженились, умерли в один день. Любили мучительно, но так и не встретились. Вспыхнули на одну ночь и остались в памяти навсегда. Ты помнишь эти истории? Спектакль «Мы находимся тут» – это спектакль о тебе. Организаторы приглашают тебя в большое, многоуровневое, полное секретов пространство, где за каждым углом может таиться новый разговор – и новое открытие. Изучай разные локации, перемещаясь с точки на точку. Выбирай сам, кому из актёров поведать, о чём горит твоё сердце. Делись вслух или тайно, громко или шепотом. Расскажи про ожог от мимолётного страстного романа, посмейся вместе с актёрами над абсурдным свиданием, покажи шрам от безжалостно брошенной фразы, помаши самым красным флагом, позволь разгореться своему костру головокружительного счастья, от которого светло даже в самые темные ночи. Актёры бережно соберут все истории – и сделают из них что-то новое, вплетая твои секреты, разочарования и признания в единый маршрут.