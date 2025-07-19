ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Музыкально-художественный вечер by Pioneers и Лампочка

Некрасова 3-5, Пространство ATC, Галерея Автограф Сквер

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Концертный хэппенинг в выставочной галереи. Надевай свои лучший наряд, пылящийся годами в шкафу, облейся лучшим парфюмом, и сделай умное лицо. Ты отправляешься в галерею, соответствие культурному пространству необходимо.  Вместе с местным лейблом Лампочка  и галереей Автограф Сквер организаторы представляют тебе довершающий штрих в эпопее культурного просвещения. Триптих ознаменует быть начинённым всеми возможными деталями. Музыка и изобразительное искусство переплелись в одном месте на несколько часов для необратимого процесса хэппенинга, где каждый играет важную роль в макабрическом танце под инди, хип-хоп и хардбасс и не только… На этот раз, мешают классические для вечеров душевные акустические начала, сумасшедшие биты диджеев и Рэп, черт возьми!

Контакты

Телефон

Telegram

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста