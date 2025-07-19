Музыкально-художественный вечер by Pioneers и Лампочка
Некрасова 3-5, Пространство ATC, Галерея Автограф Сквер
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Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Про событие
Концертный хэппенинг в выставочной галереи. Надевай свои лучший наряд, пылящийся годами в шкафу, облейся лучшим парфюмом, и сделай умное лицо. Ты отправляешься в галерею, соответствие культурному пространству необходимо. Вместе с местным лейблом Лампочка и галереей Автограф Сквер организаторы представляют тебе довершающий штрих в эпопее культурного просвещения. Триптих ознаменует быть начинённым всеми возможными деталями. Музыка и изобразительное искусство переплелись в одном месте на несколько часов для необратимого процесса хэппенинга, где каждый играет важную роль в макабрическом танце под инди, хип-хоп и хардбасс и не только… На этот раз, мешают классические для вечеров душевные акустические начала, сумасшедшие биты диджеев и Рэп, черт возьми!
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