Концертный хэппенинг в выставочной галереи. Надевай свои лучший наряд, пылящийся годами в шкафу, облейся лучшим парфюмом, и сделай умное лицо. Ты отправляешься в галерею, соответствие культурному пространству необходимо. Вместе с местным лейблом Лампочка и галереей Автограф Сквер организаторы представляют тебе довершающий штрих в эпопее культурного просвещения. Триптих ознаменует быть начинённым всеми возможными деталями. Музыка и изобразительное искусство переплелись в одном месте на несколько часов для необратимого процесса хэппенинга, где каждый играет важную роль в макабрическом танце под инди, хип-хоп и хардбасс и не только… На этот раз, мешают классические для вечеров душевные акустические начала, сумасшедшие биты диджеев и Рэп, черт возьми!