Мужское VS Женское
петербургЧИКИ, ул. Разъезжая 26-28
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это мероприятие, где в юмористической стендап битве сразятся три красивых опытных комика и три талантливых опытных комикессы, с целью выявить кто же в этот вечер смешнее Мужчины или Женщины. Победителя выбираете именно ты с помощью громких апплодисментов. Тебя также ожидает превосходная авторская кухня и бар с крафтовыми напитками по очень приятным ценам. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда из меню)
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